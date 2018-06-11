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Дата распечатки: 11.06.2018 16:30
 
11.06.2018 14:32 Общество

В ДТП под Дзержинском пострадали двое детей

Минск, 11 июня. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии в Дзержинском районе Минской области.

Как сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома, 10 июня около 19.40 на 34-м километре автодороги Р1 Минск — Дзержинск 46-летний водитель "Форда-Транзита" врезался в стоящий на обочине "Рено-Меган". В результате аварии пострадали четыре пассажира "Рено", среди которых дети 3 и 8 лет.

Водитель "Рено" остановился на автодороге, чтобы заменить колесо. В машине в это время находились четверо его родственников. По предварительной версии, водитель "Форда" задремал за рулем и совершил наезд на авто. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

Оба водителя были трезвые.

Как отмечает областная Госавтоинспекция, водитель "Форда" 48 раз привлекался к административной ответственности.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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