МАЗ поставит во Львов 100 автобусов

Минск, 11 июня. Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируют собрать и поставить в Украину до конца года, сообщила пресс-служба предприятия.

Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия. Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного "Укргазбанка".

Как отметили на предприятии, переговоры и подготовка к сделке велись с 2017 года, но окончательно вопрос был решен на недавнем заседании украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации. Ее куратором с белорусской стороны выступает заместитель министра промышленности Дмитрий Корчик, а непосредственным участником — гендиректор ОАО "МАЗ" Дмитрий Катеринич.

"Мы впервые в истории предприятия заключили столь крупную сделку с государственным перевозчиком из Западной Украины. Это вдвойне почетно, учитывая, что в этом регионе существует собственный производитель автобусов. По сути, география присутствия белорусских автобусов теперь охватывает практически все важные регионы Украины", — отметил директор ООО "СИИ "Торговый Дом "МАЗ-Украина" Андрей Власенко.

Во Львов будут поставлены городские автобусы "МАЗ 203069", оснащенные двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров, оборудован 30 сидениями. Предусмотрены раскладные пандусы, современная система вентиляции и цифровые камеры для передачи изображения на монитор водителя. При согласовании комплектации были учтены все требования украинской стороны, вплоть до типа рулевого механизма.

Всего же Минский автозавод поставил в Украину более тысячи автобусов. Больше всего их используется в Киеве. Одним из самых крупных контрактов была поставка 100 белорусских автобусов в украинскую столицу. Мэр города Виталий Кличко лично протестировал мазовскую технику во время презентации и высоко оценил ее качество.

