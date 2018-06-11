За выходные сотрудники государственной лесной охраны ликвидировали 11 лесных пожаров

Минск, 11 июня. За прошедшие выходные на территории лесного фонда произошло 11 случаев возгорания, сообщили БелаПАН в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.



Шесть пожаров произошло в Минской области, еще два — в Гродненской области, по одному — в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Общая площадь возгорания составила 7,9 га.



Из-за высокого класса пожарной опасности решениями местных исполнительных и распорядительных органов в большинстве регионов введен запрет на посещение лесов. Закрыты все леса Гомельской, Брестской и Гродненской областей, частично — Минской, Витебской и Могилевской (всего в 75 районах).



Введение запрета подразумевает полный отказ от посещения лесов гражданами (в т.ч. для прогулок, отдыха на природе и т.д.), а также въезд транспорта, за исключением служебного.



В целях обеспечения безопасности граждан с начала пожароопасного сезона на усиленный режим работы перешли более 13 тыс. специалистов государственной лесной охраны. Мониторинг и патрулирование лесного фонда осуществляются ежедневно.



Статистика показывает, что 9 из 10 лесных пожаров в Беларуси происходят по вине человека. Речь идет как об умышленных, так и о неумышленных поджогах. Обнаруживать нарушителей сотрудникам государственной лесной охраны помогают средства фото-, видеофиксации, а также неравнодушные граждане, отметила пресс-служба.



С начала года в лесном фонде страны произошло 285 лесных пожаров. Быстрому распространению огня способствуют сухая жаркая погода и порывистый ветер.