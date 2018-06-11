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Дата распечатки: 11.06.2018 16:30
 
11.06.2018 14:50 Общество

В Слуцке игромана подозревают в мошенничестве

Минск, 11 июня. В Слуцке возбуждено несколько уголовных дел в отношении подозреваемого в мошенничестве 22-летнего местного жителя.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, ранее судимый за аналогичные преступления путем обмана и злоупотребления доверием завладел имуществом граждан. Под различными вымышленными предлогами он одалживал у знакомых деньги или брал в пользование имущество (ноутбуки, мобильные телефоны), не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства.

По имеющимся у следствия данным, молодой человек был постоянным клиентом в зале игровых автоматов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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