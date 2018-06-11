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Дата распечатки: 11.06.2018 16:29
 
11.06.2018 15:44 Общество

За выходные в Витебской области в авариях с участием лосей пострадали три человека

Минск, 11 июня. В Витебской области в выходные в авариях с участием лосей пострадали три человека.

Как сообщает Государственный комитет судебных экспертиз, 9 июня около 23.55 на 153-м километре автодороги М8 Витебск — Гомель — граница Украины вблизи деревни Андреевщина Оршанского района 30-летний водитель "Пежо 605" сбил внезапно вышедшего на проезжую часть лося. В результате ДТП животное погибло, водитель и его 27-летняя пассажирка получили травмы и были спитализированы.

10 июня около 22.45 возле деревни Ржавка Бешенковичского района на автодороге Минск — Витебск 32-летний водитель "Тойоты-Карины" не успел затормозить перед выбежавшим на дорогу лосем. Животное погибло, водитель получил телесные повреждения и госпитализирован.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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