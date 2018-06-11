В Беларуси впервые в этом году зафиксирована дефляция

Минск, 11 июня. В мае 2018 года в Беларуси впервые в нынешнем году наблюдалась дефляция — об этом свидетельствуют данные Белстата. Потребительские цены по сравнению с апрелем снизились на 0,3%, с декабрем 2017-го — выросли на 2,5%, с маем 2017-го — на 4,4%.

В мае этого года по отношению к апрелю цены на продовольственные товары снизились на 0,6% (с начала года — выросли на 1,7%), на непродовольственные — снизились на 0,03% (выросли на 1,9%), на услуги — выросли на 0,1% (на 4,8%).



В 2017 году в Беларуси два месяца подряд наблюдалась дефляция: в июле цены снизились на 0,1%, а в августе на 0,8%. Прежде дефляция фиксировалась в августе 2016 года, а до этого момента — лишь в 2009 году.



По итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%. В 2016 году потребительские цены выросли на 10,6%.



Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).



Риск превышения в 2018 году прогноза по инфляции должен быть минимизирован, заявил 28 апреля премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета министров. "Инфляция удерживается в заданных параметрах (2,5% к декабрю 2017 года при прогнозе на первый квартал не более чем 2,7%). Вместе с тем по ряду позиций, прежде всего по некоторым продуктам питания, рост цен превышает общий уровень, на это обращал внимание правительства глава государства на текущей неделе. Риск превышения прогнозного показателя по инфляции по итогам года должен быть минимизирован", — потребовал Кобяков.



"Если необходимы дополнительные решения по сдерживанию необоснованного роста цен, вносите соответствующие предложения", — добавил глава правительства, обращаясь к министру антимонопольного регулирования и торговли.



Эксперты в комментарии БелаПАН отмечали, что причиной низкой инфляции является жесткая денежно-кредитная политика. По их прогнозам, в 2018 году, скорее всего, инфляция будет немного ускоряться из-за директивного повышения зарплат, а также роста объемов потребительского кредитования и возможной девальвации белорусского рубля вслед за российским.



Как обращают внимание эксперты, население ощущает, что цены в Беларуси растут в несколько раз быстрее, чем свидетельствует официальная статистика. Инфляционные ожидания белорусов остаются высокими. Из недавнего отчета Нацбанка следует, что в мае белорусы ощущали годовую инфляцию на уровне 12,9%.