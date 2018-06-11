Беларусь выступает за развитие цифровой и транспортной взаимосвязанности в Центрально-Европейской инициативе

Минск, 11 июня. Беларусь выступает за развитие цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ). Об этом, как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, заявил 11 июня заместитель главы ведомства Евгений Шестаков на встрече министров иностранных дел стран — участниц ЦЕИ в Сплите (Хорватия).



Шестаков подчеркнул значимость и востребованность ЦЕИ как платформы для развития диалога и прагматичного сотрудничества между странами Центральной, Восточной и Южной Европы для укрепления региональной стабильности и безопасности. "Особый акцент был сделан на необходимости развития цифровой и транспортной взаимосвязанности в регионе ЦЕИ, поддержки устойчивого экономического развития стран — участниц инициативы. Отмечена важность продвижения совместимости и взаимодополняемости различных интеграционных процессов в Европе, расширения партнерств ЦЕИ с другими международными структурами", — подчеркнули в пресс-службе.



На заседании принято решение передать в 2019 году председательство в ЦЕИ Италии. В текущем году в организации председательствует Хорватия. Беларусь председательствовала в ЦЕИ в 2017 году.



Центрально-Европейская инициатива — региональное объединение, созданное в 1989 году Италией, Австрией, Венгрией и Югославией. В настоящее время в ЦЕИ входят 18 стран (Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия, Черногория и Украина). Беларусь является участницей ЦЕИ с 1996 года.