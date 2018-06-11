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Дата распечатки: 11.06.2018 19:51
 
11.06.2018 17:59 Безопасность

В учениях по вопросам технического обеспечения войск участвуют около 150 военнообязанных, призванных из запаса

Минск, 11 июня. На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами (Брестская область) с 11 по 14 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению генерал-майора Сергея Симоненко проходят командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения по теме: "Управление техническим обеспечением войск (сил) в оборонительной операции".

Как сообщает Министерство обороны, основной целью учений является обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами при подготовке и в ходе ведения оборонительной операции.

В ходе учений обучаемым предстоит на практике в полевых условиях отработать вопросы организации производственной деятельности ремонтно-восстановительных органов по восстановлению вышедших из строя образцов вооружения, военной и специальной техники, управления силами и средствами технического обеспечения при решении ими задач по обеспечению войск, ведущих боевые действия в тактической зоне обороны, перемещения сил и средств технического обеспечения в запасные районы развертывания.

В Минобороны отмечают, что в рамках командно-штабных учений осуществлена поставка мобилизационных ресурсов. На военные сборы из военных комиссариатов Минска призвано около 150 военнообязанных из запаса.
БелаПАН.

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