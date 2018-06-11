11.06.2018 17:59 Безопасность
В учениях по вопросам технического обеспечения войск участвуют около 150 военнообязанных, призванных из запаса
Минск, 11 июня. На 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами (Брестская область) с 11 по 14 июня под руководством заместителя министра обороны по вооружению генерал-майора Сергея Симоненко проходят командно-штабные учения с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения по теме: "Управление техническим обеспечением войск (сил) в оборонительной операции".
Как сообщает Министерство обороны, основной целью учений является обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами при подготовке и в ходе ведения оборонительной операции.
В ходе учений обучаемым предстоит на практике в полевых условиях отработать вопросы организации производственной деятельности ремонтно-восстановительных органов по восстановлению вышедших из строя образцов вооружения, военной и специальной техники, управления силами и средствами технического обеспечения при решении ими задач по обеспечению войск, ведущих боевые действия в тактической зоне обороны, перемещения сил и средств технического обеспечения в запасные районы развертывания.
В Минобороны отмечают, что в рамках командно-штабных учений осуществлена поставка мобилизационных ресурсов. На военные сборы из военных комиссариатов Минска призвано около 150 военнообязанных из запаса.
Как сообщает Министерство обороны, основной целью учений является обучение органов военного управления и воинских частей технического обеспечения управлению подчиненными силами и средствами при подготовке и в ходе ведения оборонительной операции.
В ходе учений обучаемым предстоит на практике в полевых условиях отработать вопросы организации производственной деятельности ремонтно-восстановительных органов по восстановлению вышедших из строя образцов вооружения, военной и специальной техники, управления силами и средствами технического обеспечения при решении ими задач по обеспечению войск, ведущих боевые действия в тактической зоне обороны, перемещения сил и средств технического обеспечения в запасные районы развертывания.
В Минобороны отмечают, что в рамках командно-штабных учений осуществлена поставка мобилизационных ресурсов. На военные сборы из военных комиссариатов Минска призвано около 150 военнообязанных из запаса.