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Дата распечатки: 11.06.2018 19:51
 
11.06.2018 18:07 Безопасность

Прокурорские работники Витебской области провели профилактические встречи с военнослужащими срочной службы

Минск, 11 июня. Для предупреждения воинских преступлений и иных правонарушений, повышения правовой культуры, профилактики девиантного поведения среди военнослужащих срочной службы работники отдела прокуратуры Витебской области по надзору за исполнением законодательства в войсках провели ряд встреч в воинских частях, дислоцирующихся на территории области.

Как сообщает Генеральная прокуратура, мероприятия прошли, в частности, в 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде (Заслоново, Лепельский район) и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде ( Витебск). Особое внимание прокуроры уделили общению с молодыми людьми с курса начальной военной подготовки.

Наряду с сотрудниками надзорного ведомства участие в профилактических мероприятиях приняли психолог пункта нового пополнения 19-й бригады Наталья Банцер и заместитель командира 103-й бригады по идеологической работе гвардии подполковник Вадим Лукашевич.

Во время встреч прокуроры разъяснили основные положения законодательства о воинской службе, рассказали о поводах и основаниях привлечения к различным видам ответственности, в том числе уголовной, за совершение воинских преступлений.
БелаПАН.

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Понедельник, 11 Июнь 2018, 19:51
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