Витебские десантники примут участие в учениях в Новороссийске с десантированием с больших высот

Минск, 11 июня. 11 июня батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады убыл в Новороссийск для участия в белорусско-российско-сербских тактических учениях "Славянское братство — 2018". Они пройдут с 18 по 29 июня 2018 года на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Раевский.



Как сообщает Минобороны Беларуси, с белорусской стороны в учениях будет задействовано порядка 250 военнослужащих.



"В ходе учений будут отработаны вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил трех стран при выполнении задач по борьбе с терроризмом, — говорится в сообщении Минобороны. — Военнослужащие смогут обменяться опытом при выполнении условных контртеррористических задач, повысить уровень взаимодействия подразделений и выработать у личного состава высокие боевые качества, морально-психологическую устойчивость при выполнении совместных задач".



Как отмечают в Минобороны, особенностью учений будет десантирование личного состава с больших высот (более 2.000 метров) и на большие дальности (до 50 км).



Активная фаза учений пройдет с 26 по 28 июня.