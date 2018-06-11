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Дата распечатки: 11.06.2018 19:51
 
11.06.2018 18:19 Общество, Безопасность

Витебские десантники примут участие в учениях в Новороссийске с десантированием с больших высот

Минск, 11 июня. 11 июня батальон 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады убыл в Новороссийск для участия в белорусско-российско-сербских тактических учениях "Славянское братство — 2018". Они пройдут с 18 по 29 июня 2018 года на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) Раевский.

Как сообщает Минобороны Беларуси, с белорусской стороны в учениях будет задействовано порядка 250 военнослужащих.

"В ходе учений будут отработаны вопросы совместных действий подразделений вооруженных сил трех стран при выполнении задач по борьбе с терроризмом, — говорится в сообщении Минобороны. — Военнослужащие смогут обменяться опытом при выполнении условных контртеррористических задач, повысить уровень взаимодействия подразделений и выработать у личного состава высокие боевые качества, морально-психологическую устойчивость при выполнении совместных задач".

Как отмечают в Минобороны, особенностью учений будет десантирование личного состава с больших высот (более 2.000 метров) и на большие дальности (до 50 км).

Активная фаза учений пройдет с 26 по 28 июня.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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