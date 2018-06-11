Федерация профсоюзов намерена выступить заказчиком строительства мемориала в Куропатах

В феврале—марте прошлого года общественное объединение "Молодой фронт" (не зарегистрировано в Беларуси) организовало кампанию в защиту Куропат от строительства бизнес-центра возле урочища. В итоге застройщик отказался от своих планов.







Вскоре после этого Лукашенко поручил Министерству культуры провести конкурс на лучший проект по мемориализации Куропат. "Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни", — сообщил Лукашенко 24 марта 2017 года.

С 31 мая этого года общественные активисты и политики проводят акции против открытия возле Куропат комплекса с рестораном "Поедем поедим". 3 июня там прошел разрешенный властями митинг, организованный Консервативно-христианской партией — БНФ, главной темой которого стала угроза для историко-культурной ценности, исходящая от увеселительного заведения.





Сам ресторан уже работает, но активисты ежедневно стараются препятствовать работе этого комплекса.