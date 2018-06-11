11.06.2018 18:59 Общество
Федерация профсоюзов намерена выступить заказчиком строительства мемориала в Куропатах
Минск, 11 июня. Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) намерена выступить заказчиком строительства мемориала на территории историко-культурной ценности "Место уничтожения жертв политических репрессий (1930—1940-е годы) в урочище Куропаты". Об этом на круглом столе 11 июня в Минске сообщил председатель ФПБ Михаил Орда, передает информагентство БелТА.
По его словам, в ближайшее время профсоюзный центр намерен обратиться в Миноблисполком за получением прав заказчика на строительство этого объекта.
Ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна сообщил, что жюри отобрало три из 32 эскизных проектов, поступивших на объявленный государством конкурс по созданию мемориала в Куропатах. Руководитель вуза отметил, что эти проекты "отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью", однако нуждаются "в доработке, в частности, с учетом архитектурной привязки, перспектив благоустройства". Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля.
Кроме того, он отметил, что предстоит определить точное место для размещения памятного знака, чтобы он "органично вписывался в существующий народный мемориал и никоим образом не нарушал его целостности и сложившегося ландшафта".
Начальник управления искусств Министерства культуры Ирина Рахвалова сообщила, что на благотворительный счет, открытый на базе Национального центра современных искусств для сбора средств на создание мемориала, поступило почти 11,8 тыс. рублей. Сбор денег продолжается.
Общественную комиссию возглавил известный журналист Павел Якубович, который на тот момент возглавлял газету "Советская Белоруссия". В феврале этого года, после увольнения с должности главного редактора, Якубович заявил, что планирует продолжать общественную деятельность, в том числе по увековечению памяти жертв политических репрессий в Куропатах. "Мы провели конкурс на лучший памятный знак, мы сделали границы Куропат, мы добились того, чтобы у Куропат появился единый хозяин (Мингорисполком), который сможет обеспечить все необходимое, чтобы это место стало некрополем, мемориалом", — рассказал Якубович.
По его мнению, в будущем на территории Куропат можно сделать скамейки, навесы, подъезды к месту памяти, чтобы это было цивилизованно. А если удастся найти в архивах имена тех, кто погребен в урочище, то можно возвести "стену плача".
По его словам, в ближайшее время профсоюзный центр намерен обратиться в Миноблисполком за получением прав заказчика на строительство этого объекта.
Ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна сообщил, что жюри отобрало три из 32 эскизных проектов, поступивших на объявленный государством конкурс по созданию мемориала в Куропатах. Руководитель вуза отметил, что эти проекты "отличаются наибольшей оригинальностью и художественной выразительностью", однако нуждаются "в доработке, в частности, с учетом архитектурной привязки, перспектив благоустройства". Доработанные эскизы должны быть представлены жюри до 1 июля.
Кроме того, он отметил, что предстоит определить точное место для размещения памятного знака, чтобы он "органично вписывался в существующий народный мемориал и никоим образом не нарушал его целостности и сложившегося ландшафта".
Начальник управления искусств Министерства культуры Ирина Рахвалова сообщила, что на благотворительный счет, открытый на базе Национального центра современных искусств для сбора средств на создание мемориала, поступило почти 11,8 тыс. рублей. Сбор денег продолжается.
В феврале—марте прошлого года общественное объединение "Молодой фронт" (не зарегистрировано в Беларуси) организовало кампанию в защиту Куропат от строительства бизнес-центра возле урочища. В итоге застройщик отказался от своих планов.
Вскоре после этого Лукашенко поручил Министерству культуры провести конкурс на лучший проект по мемориализации Куропат. "Я поручил создать аккуратный, не гигантский (не Брестскую крепость) мемориал. Сейчас идет конкурс. Мы сделаем этот мемориал, может, что-то вроде небольшой часовни", — сообщил Лукашенко 24 марта 2017 года.
Общественную комиссию возглавил известный журналист Павел Якубович, который на тот момент возглавлял газету "Советская Белоруссия". В феврале этого года, после увольнения с должности главного редактора, Якубович заявил, что планирует продолжать общественную деятельность, в том числе по увековечению памяти жертв политических репрессий в Куропатах. "Мы провели конкурс на лучший памятный знак, мы сделали границы Куропат, мы добились того, чтобы у Куропат появился единый хозяин (Мингорисполком), который сможет обеспечить все необходимое, чтобы это место стало некрополем, мемориалом", — рассказал Якубович.
По его мнению, в будущем на территории Куропат можно сделать скамейки, навесы, подъезды к месту памяти, чтобы это было цивилизованно. А если удастся найти в архивах имена тех, кто погребен в урочище, то можно возвести "стену плача".
С 31 мая этого года общественные активисты и политики проводят акции против открытия возле Куропат комплекса с рестораном "Поедем поедим". 3 июня там прошел разрешенный властями митинг, организованный Консервативно-христианской партией — БНФ, главной темой которого стала угроза для историко-культурной ценности, исходящая от увеселительного заведения.
Сам ресторан уже работает, но активисты ежедневно стараются препятствовать работе этого комплекса.