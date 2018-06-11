За три дня белорусские пограничники привлекли к ответственности за нарушение госграницы 25 человек

Минск, 11 июня. За три дня белорусские пограничники привлекли к административной ответственности за нарушение режима государственной границы 25 человек, сообщает Государственный пограничный комитет.



По информации Госпогранкомитета, все задержанные предъявили на границе недействительные документы. 70% из этого числа составили граждане Беларуси. Также с недействительными документами пытались пересечь границу граждане России, Армении, Молдовы и Украины.



Среди основных нарушений, выявленных в ходе пограничного контроля, — ветхое состояние документов, воздействие на них влаги, истечение срока действия в связи со сменой фамилии, отсутствие некоторых страниц и самостоятельные попытки вклеить их. Также граждане следовали через границу по паспортам, которые значатся в базе данных как утерянные или похищенные.



Так, 9 июня в пункте пропуска "Мокраны" с разницей в несколько часов брестские пограничники задержали двух мужчин и женщину, жителей Брестской области. Женщина после заключения брака "забыла" поменять паспорт. Замуж она вышла более четырех лет назад. У одного из мужчин был полностью разорван паспорт и потом самостоятельно склеен, у другого — подвергся воздействию жидкости.



Граждане Молдовы и Армении предъявили недействительные паспорта с истекшим сроком действия. Через границу они пропущены не были. Им рекомендовано обратиться в посольства своих стран.



Гражданам Беларуси в соответствии со ст. 23.31 КоАП (нарушение режима госграницы) вынесены предупреждения и через границу они также не пропущены. Паспорта изъяты. Максимальное наказание по данной статье составляет штраф до 50 базовых величин.