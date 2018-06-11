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Дата распечатки: 11.06.2018 21:33
 
11.06.2018 20:14 Экономика, Общество

Технология 4G доступна более чем в 140 городах и поселках Беларуси

Минск, 11 июня. Высокоскоростной интернет по технологии 4G на сегодняшний день доступен более чем в 140 городах и поселках Беларуси, сообщила пресс-служба инфраструктурного оператора beCloud.

В сети LTE (4G) beCloud еще пятнадцать новых городов и поселков Беларуси. Кроме того, инфраструктурный оператор расширил емкость сети — дополнительные базовые станции заработали там, где уже есть LTE.

В Минской области оценить преимущества связи четвертого поколения теперь могут жители Фаниполя, Щомыслицы, Михановичей, Цнянки, Зацени, Нового Двора, Дубенцев, в Могилевской — Дрибина, Белыничей, Славгорода. В Витебском регионе к городам, где уже доступна технология, добавились Барань, Городок, Лезно, Шарковщина и Болбасово. А в Горках, Кричеве, Молодечно, Жодино и Солигорске заработали дополнительные базовые станции.

До конца года охватить сетью LTE планируется практически все районные центры Беларуси. Сеть LTE в стране beCloud развивает совместно с мобильными операторами МТС и Life:).

Long Term Evolution (LTE, 4G) — четвертое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. Сеть четвертого поколения позволяет обеспечить скорость передачи данных в 5—15 раз выше, чем 3G. Благодаря 4G абонент получает высокоскоростной интернет, инновационные мультимедийные услуги, аудио- и видеоконтент самого высокого качества в режиме реального времени, новый уровень интерактивного общения.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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Понедельник, 11 Июнь 2018, 21:33
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