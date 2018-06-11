Два фигуранта дела о фальшивых деньгах приговорены в Борисове к пяти годам лишения свободы

Минск, 11 июня. 11 июня судом Борисовского района постановлен приговор по делу по обвинению двух мужчин в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 221 УК.



Как сообщает Минский областной суд, обвиняемые признаны виновными в хранении с целью сбыта и сбыте поддельной иностранной валюты и на основании ч. 1 ст. 221 УК им назначено наказание в виде лишения свободы на два года с конфискацией всего имущества.



Они же признаны виновными в хранении с целью сбыта и покушении на сбыт поддельной иностранной валюты, совершенными повторно. На основании ч. 2 ст. 221 УК им назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией всего имущества.



В силу ч. 1 ст. 71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно каждому назначено наказание в виде лишения свободы на пять с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.



Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском областном суде через суд Борисовского района в течение 10 суток со дня провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, — в тот же срок со дня вручения им копии приговора.



Как ранее сообщали следственные органы, в незаконной деятельности, связанной с распространением поддельных иностранных денежных средств, подозревались 30-летняя и 36-летний неработающие супруги из Москвы, а также неработающие 25-летний уроженец Новополоцка и 39-летний житель Борисова.



Фигуранты были задержаны сотрудниками Борисовского РОВД, когда хотели рассчитаться за приобретаемый товар поддельной иностранной валютой с продавцом в Борисове. Они пытались сбыть фальшивые денежные билеты достоинством 100 долларов США и 5.000 российских рублей.



Во время задержания фигурантов в ходе личного обыска и осмотра автомобиля "Лексус", на котором они передвигались, была обнаружена 51 купюра достоинством 5.000, 2.000, 1.000, 100 российских рублей и четыре купюры номиналом 100 долларов США.



Действия подозреваемых были квалифицированы следствием как покушение на изготовление, хранение и сбыт иностранной валюты (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 221 УК).