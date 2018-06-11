Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/11/960327/
Дата распечатки: 11.06.2018 21:33
 
11.06.2018 20:17 Общество

Два фигуранта дела о фальшивых деньгах приговорены в Борисове к пяти годам лишения свободы

Минск, 11 июня. 11 июня судом Борисовского района постановлен приговор по делу по обвинению двух мужчин в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 221 УК.

Как сообщает Минский областной суд, обвиняемые признаны виновными в хранении с целью сбыта и сбыте поддельной иностранной валюты и на основании ч. 1 ст. 221 УК им назначено наказание в виде лишения свободы на два года с конфискацией всего имущества.

Они же признаны виновными в хранении с целью сбыта и покушении на сбыт поддельной иностранной валюты, совершенными повторно. На основании ч. 2 ст. 221 УК им назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с конфискацией всего имущества.

В силу ч. 1 ст. 71 УК при повторности преступлений, не образующих совокупности, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно каждому назначено наказание в виде лишения свободы на пять с конфискацией всего имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в Минском областном суде через суд Борисовского района в течение 10 суток со дня провозглашения, а обвиняемыми, содержащимися под стражей, — в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Как ранее сообщали следственные органы, в незаконной деятельности, связанной с распространением поддельных иностранных денежных средств, подозревались 30-летняя и 36-летний неработающие супруги из Москвы, а также неработающие 25-летний уроженец Новополоцка и 39-летний житель Борисова.

Фигуранты были задержаны сотрудниками Борисовского РОВД, когда хотели рассчитаться за приобретаемый товар поддельной иностранной валютой с продавцом в Борисове. Они пытались сбыть фальшивые денежные билеты достоинством 100 долларов США и 5.000 российских рублей.

Во время задержания фигурантов в ходе личного обыска и осмотра автомобиля "Лексус", на котором они передвигались, была обнаружена 51 купюра достоинством 5.000, 2.000, 1.000, 100 российских рублей и четыре купюры номиналом 100 долларов США.

Действия подозреваемых были квалифицированы следствием как покушение на изготовление, хранение и сбыт иностранной валюты (ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 221 УК).
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Понедельник, 11 Июнь 2018, 21:33
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск