Девятая международная выставка Milex пройдет в Минске 15—18 мая 2019 года

Минск, 11 июня. Девятая международная выставка вооружения и военной техники Milex пройдет в Минске с 15 по 18 мая 2019 года. Как сообщает Государственный военно-промышленный комитет, соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 8 июня 2018 года № 162р.



Также распоряжением создан организационный комитет по подготовке и проведению выставки. Его возглавил председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев.



Выставка проводится с 1999 года.

