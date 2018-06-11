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Дата распечатки: 11.06.2018 21:33
 
11.06.2018 20:51 Безопасность

Девятая международная выставка Milex пройдет в Минске 15—18 мая 2019 года

Минск, 11 июня. Девятая международная выставка вооружения и военной техники Milex пройдет в Минске с 15 по 18 мая 2019 года. Как сообщает Государственный военно-промышленный комитет, соответствующее решение закреплено распоряжением премьер-министра Беларуси от 8 июня 2018 года № 162р.

Также распоряжением создан организационный комитет по подготовке и проведению выставки. Его возглавил председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев.

Выставка проводится с 1999 года.
БелаПАН.

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Понедельник, 11 Июнь 2018, 21:33
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