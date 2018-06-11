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Дата распечатки: 11.06.2018 21:33
 
11.06.2018 21:10 Экономика, Общество

Мясникович: Развитие межпарламентских связей содействует укреплению сотрудничества Беларуси и Индии

Минск, 11 июня. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович 11 июня на встрече с парламентской делегацией Индии в Минске обсудил вопросы политического, торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, сообщили в СР.

Делегацию возглавляет спикер нижней палаты индийского парламента Лок Сабхи Сумитра Махаджан.

"Наше сотрудничество — это яркий пример, когда размеры и масштабы государств, экономик не являются препятствием, чтобы эффективно выстраивать партнерство по всем направлениям. Есть политическая воля, стратегическая линия, и парламенты сделают все для того, чтобы эти отношения развивались комфортно и взаимовыгодно", — сказал Мясникович.

В Беларуси, по его словам, рады успехам Индии в экономическом развитии, государственном строительстве, что открывает новые перспективы и для белорусско-индийского сотрудничества. Расширению парламентского сотрудничества содействуют группы дружбы. В парламенте Беларуси такая группа создана. Хотелось бы, чтобы и с индийской стороны была такая группа, добавил спикер СР.

Председатель Совета Республики обратил внимание на наиболее крупные двусторонние проекты. Прежде всего он отметил строительство трех фармацевтических заводов с участием индийских инвесторов. Кроме того, предложил обсудить участие индийского бизнеса в формировании крупного торгово-логистического и промышленного кластера, который создается в Оршанском районе Витебской области.

По словам Мясниковича, государство предоставит льготы и преференции участникам проекта. Индийские компании, которые к нему присоединятся, смогут комфортно работать не только в Беларуси, но и на всем пространстве ЕАЭС, пообещал он. Проект указа президента о создании особых условий функционирования этого кластера в высокой степени готовности.

В беседе с журналистами Михаил Мясникович отметил, что Индия приняла решение выделить Беларуси кредит в размере 100 млн долларов. Сейчас отрабатываются условия его предоставления. Данные средства могут быть целиком направлены на поддержку проектов, которые можно будет реализовать в Оршанском районе, сказал председатель СР.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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