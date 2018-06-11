Обзор важнейших событий 11 июня 2018 года

Минск, 11 июня. Китай окажет Беларуси в 2018 году технико-экономическую помощь на 800 млн юаней (около 125 млн долларов). Это предусмотрено межправительственным соглашением о технико-экономической помощи, которое было подписано министром экономики Беларуси Владимиром Зиновским во время рабочего визита в Циндао (КНР) и встречи Александра Лукашенко с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает пресс-служба Минэкономики. Соглашение предусматривает привлечение безвозмездной помощи для подготовки и реализации в Беларуси проектов "Национальный футбольный стадион", "Бассейн международного стандарта", "Строительство жилого арендного комплекса на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и "Строительство Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".



Уголовное дело руководителей профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) следственные органы планируют передать в прокуратуру в начале июля, сообщил БелаПАН председатель профсоюза Геннадий Федынич по итогам встречи со следователями. 8 июня обвиняемые в неуплате налогов Федынич и руководитель минской городской структуры РЭП Игорь Комлик посетили Следственный комитет в связи с окончанием ознакомления с материалами дела. По словам руководителя профсоюза, им предложили написать прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. "Сложно сказать, почему нам предложили это сделать. Возможно, они всем это предлагают. Но мы никаких преступлений не совершали. Просить о помиловании, когда ты невиновен, — верх цинизма", — заявил он.



В мае 2018 года в Беларуси впервые в нынешнем году наблюдалась дефляция — об этом свидетельствуют данные Белстата. Потребительские цены по сравнению с апрелем снизились на 0,3%, с декабрем 2017-го — выросли на 2,5%, с маем 2017-го — на 4,4%. В мае этого года по отношению к апрелю цены на продовольственные товары снизились на 0,6% (с начала года — выросли на 1,7%), на непродовольственные — снизились на 0,03% (выросли на 1,9%), на услуги — выросли на 0,1% (на 4,8%). В 2017 году в Беларуси два месяца подряд наблюдалась дефляция: в июле цены снизились на 0,1%, а в августе — на 0,8%. Прежде дефляция фиксировалась в августе 2016 года, а до этого момента — лишь в 2009 году. Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).



Руководство компании, причастной к открытию развлекательного комплекса в Куропатах, отказалось принять обращение представителей общественности. Несколько активистов, в том числе Павел Северинец и Вячеслав Сивчик, сегодня приехали по адресу, по которому находится офис застройщика объекта — СООО "БелРестИнвест". Северинец сообщил журналистам, что за несколько минут до их приезда он звонил в офис компании, где ему сказали, что руководства на месте нет, и предложили бросить обращение в почтовый ящик. Активисты звонили и стучали в дверь офиса, но им так никто и не открыл, поэтому они оставили обращение в почтовом ящике. В обращении к владельцам комплекса отмечается, что его расположение в непосредственной близости от "национального некрополя аморально и неприемлемо". "Этот ресторан с баней, батутами и детской площадкой был построен вами незаконно, в охранной зоне Куропат. В нашем распоряжении есть документы, которые это подтверждают. Более того, в дальнейших действиях ответственных государственных чиновников и владельцев комплекса "Поедем поедим" просматривается коррупционная схема. Мы требуем от вас снести или перенести ресторанно-развлекательный комплекс", — говорится в обращении.



Национальная киностудия "Беларусьфильм" находится на пороге реформ, заявил генеральный директор студии Владимир Карачевский в Минске на пресс-конференции, приуроченной к 100 дням с момента его назначения на должность. По его словам, первые три месяца работы он фактически полностью посвятил изучению и анализу ситуации "не только на самой киностудии, но и в целом ситуации, связанной с кинопроизводством в Беларуси и соседних государствах". Карачевский ознакомился с опытом работы российских киностудий "Мосфильм" и "Ленфильм", а также студий в Узбекистане и Таджикистане. "Стоит вопрос о том, какой должна быть модель киностудии в наших условиях существования, — сказал гендиректор "Беларусьфильма". — Чтобы кинопроизводство могло существовать, нужна не только господдержка, но и поддержка инвесторов, партнеров. <…> Экономическая модель, которая существовала до этого, я считаю, неэффективна, особенно в наших условиях".



Национальный банк в скором времени может выйти из числа акционеров ОАО "Банк развития Республики Беларусь". Такая информация содержится в комментарии к рейтингу, который присвоило международное рейтингового агентство S&P Global Ratings белорусскому финансовому институту. В сообщении агентства говорится, что кредитные рейтинги Банка развития подтверждены на уровне "В/В" по обязательствам в национальной и иностранной валюте. По данным агентства, в акционерном капитале Банка развития в ближайшее время могут произойти некоторые изменения. Агентство напоминает, что с момента создания банка государство являлось его стопроцентным собственником. В настоящее время, констатируют аналитики агентства, правительство напрямую контролирует почти 95,5% капитала Банка развития, "Беларуськалию" принадлежит в банке 4,5% акций, а доля Национального банка составляет 0,01%.