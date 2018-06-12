В Витебске умер 10-летний мальчик, упавший с пятого этажа

Минск, 12 июня. Витебский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту падения с технического балкона многоэтажного дома по улице Правды в Витебске 10-летнего мальчика.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, 11 июня около 16.15 поступила информация о падении ребенка с балкона пятого этажа на козырек подъезда. С тяжкими телесными повреждениями мальчика доставили в больницу, где он скончался.



На месте происшествия работала следственная группа, опрашивались свидетели, выяснялись обстоятельства трагедии. Установлено, что ребенок проживал в соседнем доме.



Следователи устанавливают очевидцев происшествия.



