Лукашенко — Путину: Совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам

Минск, 12 июня. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил президента России Владимира Путина и народ этой страны с национальным праздником — Днем России.



"Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", — отмечается в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.



По мнению Лукашенко, проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан. "Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества", — говорится в послании.



Лукашенко поздравил также премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и спикеров обеих палат Федерального собрания Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина.