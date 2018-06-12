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Дата распечатки: 12.06.2018 09:12
 
12.06.2018 07:24 Политика

Лукашенко — Путину: Совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам

Минск, 12 июня. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил президента России Владимира Путина и народ этой страны с национальным праздником — Днем России.

"Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах", — отмечается в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

По мнению Лукашенко, проводимый руководством России стратегический курс на модернизацию экономики, улучшение качества жизни и повышение международного авторитета получает широчайшую поддержку граждан. "Убежден, что совместными усилиями мы придадим существенный импульс интеграционным процессам и реализации важных проектов в рамках взаимовыгодного белорусско-российского сотрудничества", — говорится в послании.

Лукашенко поздравил также премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и спикеров обеих палат Федерального собрания Валентину Матвиенко и Вячеслава Володина.
БелаПАН.

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