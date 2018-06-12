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Дата распечатки: 12.06.2018 09:12
 
12.06.2018 07:43 Общество

На поверхности Западной Двины в Полоцке обнаружены масляные пятна

Минск, 12 июня. На поверхности реки Западная Двина в Полоцке обнаружены масляные пятна. Сообщение об этом в МЧС поступило вечером 11 июня, информирует витебское областное управление ведомства.

В месте предположительного источника возникновения пятен (сточный коллектор ливневой канализации) сотрудники МЧС установили заградительные боны и обработали поверхность сорбентом. Мора рыбы не обнаружено. Работники Новополоцкой горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли пробы воды, результаты анализа станут известны сегодня. Организовано наблюдение за водной поверхностью.
БелаПАН.

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