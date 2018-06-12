Лукашенко рассчитывает на динамичное расширение сотрудничества с Филиппинами

Минск, 12 июня. Александр Лукашенко поздравил президента Филиппин Родриго Дутерте с национальным праздником — Днем Независимости.



Белорусский руководитель "отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и укрепление двусторонних связей во всех отраслях", сообщила пресс-служба президента.



"Надеюсь, что совместными усилиями белорусско-филиппинское сотрудничество будет и в дальнейшем динамично расширяться", — говорится в поздравлении.



Дутерте является сторонником внесудебных казней наркодилеров, за что критиковался ООН и другими международными организациями.