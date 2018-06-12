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Дата распечатки: 12.06.2018 09:12
 
12.06.2018 08:04 Политика

Лукашенко рассчитывает на динамичное расширение сотрудничества с Филиппинами

Минск, 12 июня. Александр Лукашенко поздравил президента Филиппин Родриго Дутерте с национальным праздником — Днем Независимости.

Белорусский руководитель "отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и укрепление двусторонних связей во всех отраслях", сообщила пресс-служба президента.

"Надеюсь, что совместными усилиями белорусско-филиппинское сотрудничество будет и в дальнейшем динамично расширяться", — говорится в поздравлении.

Дутерте является сторонником внесудебных казней наркодилеров, за что критиковался ООН и другими международными организациями.
БелаПАН.

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