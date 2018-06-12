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Дата распечатки: 12.06.2018 12:43
 
12.06.2018 10:55 Экономика

Предприятия просят защитить их от потребительского экстремизма

Минск, 12 июня. Белорусские предприятия выступили с инициативой усилить правовую защиту субъектов хозяйствования от так называемого потребительского экстремизма.
"Нынешнее правовое поле всецело на стороне покупателей, и граждане порой злоупотребляют этим, что приводит к росту издержек производителей и продавцов товаров и услуг", — говорится в сообщении Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского.

Несколько предприятий — "Отико", "Лифтсервис", "Энергия", "БРК-Металл" — предлагают дополнить законопроект "О правах коммерческих организаций" нормами по борьбе с потребительским экстремизмом и направить на рассмотрение в госорганы.

Документ разработал заслуженный юрист Беларуси советник по правовым вопросам представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Валерий Фадеев. Законопроект закрепляет 13 основных прав коммерческих организаций, в том числе права на предпринимательский риск, обжалование неправомерных решений и действий госорганов, взыскание убытков, причиненных незаконными действиями или решениями должностных лиц.

Согласно проекту, взаимоотношения госорганов и должностных лиц с бизнесом должны строиться на основе презумпции добросовестности коммерческих организаций. Провозглашается принцип: "Возможно все, что не запрещено законом". При этом, согласно проекту, все противоречия и неясности законодательства должны толковаться в пользу бизнеса.

Законопроект также предусматривает, что чиновники должны принимать меры для исключения необоснованных убытков коммерческих организаций, в противном случае этим должностным лицам грозит привлечение к ответственности.

"Зная наших чиновников, я не испытываю особого оптимизма в части скорости согласования и принятия закона. Вероятнее всего, будет противостояние со стороны госструктур", — предположил Фадеев.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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Вторник, 12 Июнь 2018, 12:43
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