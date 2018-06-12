Лукашенко обсудил с Рапотой готовность к проведению Высшего госсовета Союзного государства

Минск, 12 июня. Александр Лукашенко обсудил повестку заседания Высшего государственного совета Союзного государства с госсекретарем Союза Григорием Рапотой. Встреча состоялась 12 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского руководителя.



"Мы обсуждали вскользь эту тему в Китае с Путиным на полях саммита (ШОС), — сказал Лукашенко. — Мы констатировали, что все готово к проведению ВГС. Давайте еще раз посмотрим на повестку дня. Возможно, какие-то есть вопросы. Возможно, в процессе обсуждения, согласования повестки возникали какие-то проблемы. Я просто хочу быть в курсе дела. И, может быть, появились предложения по ее дополнению".



В свою очередь Рапота отметил, что повестка заседания действительно сформулирована и подготовлена, однако существуют вопросы, которые главам государств, возможно, потребуется обсудить дополнительно.



На заседании Высшего государственного совета Союзного государства будут рассмотрены вопросы, которые касаются итогов белорусско-российского торгово-экономического сотрудничества в 2017 году, отчета Совета министров об исполнении бюджета Союзного государства за 2016 год, а также программы согласованных действий в области внешней политики на 2018—2019 годы. Речь пойдет о выполнении приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства.



Кроме того, на заседании планируется обсудить присуждение премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017—2018 годы, а также учреждение премии в области науки и техники.