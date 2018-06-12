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Дата распечатки: 12.06.2018 14:00
 
12.06.2018 12:56 Политика

Анатолий Глаз назначен новым пресс-секретарем МИД Беларуси

Минск, 12 июня. Анатолий Глаз назначен начальником управления информации и цифровой дипломатии (пресс-секретарем) Министерства иностранных дел Беларуси, сообщила пресс-служба МИД.

На этом посту Глаз сменил Дмитрия Мирончика, который назначен послом Беларуси в Швеции.

Анатолий Глаз на дипломатической службе более 13 лет, работал в отделе Восточной Европы главного управления Европы. С 2007 по 2009 годы был вторым и первым секретарем посольства Беларуси в Италии. В 2009—2014 годах работал в Администрации президента Беларуси, откуда с должности заместителя начальника управления внешней политики был направлен старшим советником посольства Беларуси в Италии. Курировал вопросы двустороннего политического сотрудничества, взаимодействия со СМИ, развития договорно-правовой базы и иные сферы. В 2018 году после возвращения из Рима Глаз продолжил работать в системе МИД — до настоящего времени занимал должность старшего советника отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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