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Дата распечатки: 12.06.2018 13:59
 
12.06.2018 13:28 Экономика, Общество

Белстат будет проводить выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров ИП и физлицами

Минск, 12 июня. Национальный статистический комитет в целях организации сбора информации будет проводить выборочное государственное статистическое наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Соответствующее поручение предусмотрено постановлением Совета министров от 11 июня № 447, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу, выборочное наблюдение будет осуществляться на рынках и в торговых центрах четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой правительством.

Белстат уполномочен привлекать для его проведения 90 человек на основании гражданско-правовых договоров с выплатой единовременного вознаграждения в размере 4,5 тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Марина Носова, БелаПАН.

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