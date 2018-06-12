Белстат будет проводить выборочное наблюдение за объемами розничной продажи товаров ИП и физлицами

Минск, 12 июня. Национальный статистический комитет в целях организации сбора информации будет проводить выборочное государственное статистическое наблюдение за объемами розничной продажи товаров индивидуальными предпринимателями и физическими лицами. Соответствующее поручение предусмотрено постановлением Совета министров от 11 июня № 447, сообщила пресс-служба правительства.



Согласно документу, выборочное наблюдение будет осуществляться на рынках и в торговых центрах четыре раза в год (в феврале, мае, августе, ноябре) в соответствии с программой статистических работ, утверждаемой правительством.



Белстат уполномочен привлекать для его проведения 90 человек на основании гражданско-правовых договоров с выплатой единовременного вознаграждения в размере 4,5 тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.



Постановление вступает в силу после его официального опубликования.