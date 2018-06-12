Вице-премьер Жарко: Централизованное тестирование исключает все манипуляции с результатами

Минск, 12 июня. Централизованное тестирование исключает все манипуляции с результатами, заявил заместитель премьер-министра председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко 12 июня перед началом ЦТ в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.



"Централизованное тестирование объективно и исключает все манипуляции с результатами. Это показали последние семь лет. Фактов коррупции нет, только объективизм", — цитирует Жарко пресс-служба Совета министров.



Вице-премьер сообщил, что начало централизованного тестирования прошло "штатно". "Тестирование проводится в 41 учебном заведении. Везде работают приемные комиссии, во всех аудиториях есть представители государственной комиссии, — сказал Жарко. — Все они доброжелательны, помогают абитуриентам сориентироваться. Мы присутствовали на вскрытии экзаменационных конвертов по белорусскому языку, все прошло спокойно и по правилам".



По словам Жарко, все тесты соответствуют школьной программе. "Согласно поручению были созданы рабочие группы по каждому предмету. В них вошли опытные педагоги из средней школы, единичные учителя из гимназий, — отметил вице-премьер. — Мы не включали в них преподавателей из высших учебных заведений — только тех, кто действительно ведет учебный процесс в школах. Поставленная задача — чтобы каждый тест соответствовал учебной программе средней школы — выполнена".



В Беларуси сегодня стартовало централизованное тестирование. В первый день испытания проходят по белорусскому языку, на них зарегистрировались 24.908 абитуриентов. Следующий экзамен — по русскому языку — пройдет 14 июня.