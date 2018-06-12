Белорусский национальный конгресс намерен продолжать борьбу за права людей с использованием всех мирных средств

Минск, 12 июня. Белорусский национальный конгресс будет продолжать борьбу за права людей, используя в этой борьбе все мирные средства, в том числе публичные акции протеста. Об этом говорится в принятом 12 июня заявлении совета Белорусского национального конгресса (не зарегистрирован в Беларуси).



Совет БНК констатирует, что "правящий режим продолжает и совершенствует политику нарушения прав человека, гарантированных Конституцией". "Нарушаются права на честный суд, на равенство субъектов экономики, на защиту частной собственности. Это делает экономику непривлекательной для инвестиций, ограничивает хозяйственную инициативу. В результате экономическая ситуация остается сложной, а в большинстве регионов — бедственной. Сокращается количество рабочих мест, снижаются зарплаты. Пенсии обеспечивают лишь выживание, а не нормальную жизнь. Беларусь стала одной из трех самых бедных стран Европы — вместе с воевавшие Молдовой и воюющей Украиной", — говорится в заявлении.



Совет БНК отмечает, что в Беларуси продолжают нарушаться права трудящихся, преследуются независимые профсоюзы.



"Власть делает очередную попытку ввести антиконституционные поборы с безработных, чтобы заставить людей работать за копейки на контрактной цепи и под наблюдением идеологов, — говорится в заявлении. — Под действие соответствующего декрета может попасть большинство из работающих за рубежом белорусов. Вводится всеобщая электронная система контроля за трудоспособными гражданами страны, которая неизбежно будет использована для политического контроля над обществом и репрессий".



В заявлении также отмечается: "В поисках легких и преступных доходов режим, нарушая экологические права людей, начал размещать на нашей земле вредные производства. Протесты общественности против опасных производств подавляются или игнорируются. Власть пренебрегает даже вековыми традициями белорусского народа: при ее содействии происходит надругательство над памятью тех, кто погиб в большевистских репрессиях и похоронен в Куропатах под Минском, под Витебском, Оршей и других местах многострадальной Беларуси".



Авторы заявления подчеркивают, что в Беларуси также нарушаются права граждан на мирные собрания и демонстрации, а несанкционированные мирные акции жестоко подавляются. "Привычными стали пытки задержанных активистов. Вернулась практика карательной психиатрии", — говорится в заявлении.



Отмечается также, что в Беларуси нарушается право граждан на получение объективной информации — заблокированы интернет-ресурс "Хартия-97" и ряд других сайтов, в том числе сайт Белорусского национального конгресса, а также преследуются блогеры и независимые журналисты.



"Системные нарушения прав человека в Беларуси стали возможными из-за выхода власти из-под контроля общества, — говорится в заявлении. — Ситуация в стране является результатом превращения ключевого права граждан — права на честные выборы — в полную фикцию. Белорусский национальный конгресс будет продолжать борьбу за права людей, используя в этой борьбе все мирные средства, в том числе публичные акции протеста".



Напомним, учредительный съезд оппозиционного Белорусского национального конгресса состоялся в сквере имени Янки Купалы в мае 2016 года. Затем полномочия оргкомитета конгресса перешли к совету, в состав которого вошли 15 человек: от Белорусского социал-демократической Грамады Станислав Шушкевич, оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николай Статкевич, независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич, кампании "Европейская Беларусь" Максим Винярский, зарегистрированного в Чехии объединения "Молодой фронт" Дмитрий Дашкевич, движения солидарности "Разам" Алесь Макаев, оргкомитета партии "Беларускі рух" Вацлав Орешко, движения "За государственность и независимость" Владимир Некляев, а также семь представителей региональных демократических коалиций.