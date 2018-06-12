Под Гродно совершил аварийную посадку легкомоторный самолет, пострадали два человека

Минск, 12 июня. Под Гродно совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Zlin 42M 1975 года выпуска, пострадали два человека.



Как сообщает пресс-служба МЧС, ЧП произошло 12 июня недалеко от деревни Коробчицы Гродненского района. Пилот смог выбраться из транспортного средства самостоятельно, пассажиру понадобилась помощь спасателей, работники МЧС деблокировали мужчину. Оба члена экипажа после осмотра бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы.



Самолет деформирован. Транспортное средство дислоцировалось на аэродроме Каролино и принадлежит авиатору-любителю.



По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба. Причины аварийной посадки устанавливаются.