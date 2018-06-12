В суде Борисовского района будет слушаться дело рядового срочной службы, обвиняемого в воинских преступлениях

Минск, 12 июня. Суд Борисовского района 13 июня начинает судебное разбирательство по уголовного дела в отношении 24-летнего рядового, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности), ст. 454 УК (нарушение правил несения внутренней службы). Об этом сообщает Верховный суд Беларуси.



Обвиняемому вменяется в вину, в частности, что "находясь на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове, во время нахождения дневальным в суточном наряде по палаточному лагерю гранатометного взвода, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над военнослужащим более позднего срока призыва <…>, умышленно применил насилие в отношении военнослужащего (схватил рукой за рукав форменного обмундирования и затянул к месту для умывания, где нанес потерпевшему удар ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, в область бедра правой ноги, толкнул руками в область плеча, затем нанес не менее 4 ударов руками в область нижней части туловища, повалил его на землю и нанес удар рукой по стальному шлему, надетому на голову потерпевшего)".

