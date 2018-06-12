12.06.2018 15:52 Общество
В Минске устанавливаются обстоятельства наезда на 8-летнего мальчика
Минск, 12 июня. В Минске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал ребенок.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, по данным следствия, около 18.00 8 июня автомобилем "Ситроен-Ксантия", двигавшимся по дворовой территории дома по улице Шамякина в Минске, был совершен наезд на 8-летнего мальчика. Школьник пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок госпитализирован с тяжелой травмой ноги.
Транспортным средством управлял 25-летний житель Минска. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв.
По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
В ходе выбытия на место следственно-оперативной группы и сотрудников ГАИ особое внимание было уделено выяснению причин и условий, способствовавших ДТП. При проведении осмотра зафиксировано нарушение требований Правил дорожного движения, касающееся парковки автомобиля во дворе дома. Транспортное средство находились вблизи бордюрного камня, окрашенного краской желтого цвета у входа в подъезд, что препятствовало безопасному выходу пешеходам на проезжую часть.
Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз, производство которых поручено управлению Госкомитета судебных экспертиз по Минску.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, по данным следствия, около 18.00 8 июня автомобилем "Ситроен-Ксантия", двигавшимся по дворовой территории дома по улице Шамякина в Минске, был совершен наезд на 8-летнего мальчика. Школьник пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок госпитализирован с тяжелой травмой ноги.
Транспортным средством управлял 25-летний житель Минска. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв.
По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
В ходе выбытия на место следственно-оперативной группы и сотрудников ГАИ особое внимание было уделено выяснению причин и условий, способствовавших ДТП. При проведении осмотра зафиксировано нарушение требований Правил дорожного движения, касающееся парковки автомобиля во дворе дома. Транспортное средство находились вблизи бордюрного камня, окрашенного краской желтого цвета у входа в подъезд, что препятствовало безопасному выходу пешеходам на проезжую часть.
Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз, производство которых поручено управлению Госкомитета судебных экспертиз по Минску.