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Дата распечатки: 12.06.2018 17:18
 
12.06.2018 15:52 Общество

В Минске устанавливаются обстоятельства наезда на 8-летнего мальчика

Минск, 12 июня. В Минске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова, по данным следствия, около 18.00 8 июня автомобилем "Ситроен-Ксантия", двигавшимся по дворовой территории дома по улице Шамякина в Минске, был совершен наезд на 8-летнего мальчика. Школьник пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП ребенок госпитализирован с тяжелой травмой ноги.

Транспортным средством управлял 25-летний житель Минска. Согласно результатам освидетельствования, он был трезв.

По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В ходе выбытия на место следственно-оперативной группы и сотрудников ГАИ особое внимание было уделено выяснению причин и условий, способствовавших ДТП. При проведении осмотра зафиксировано нарушение требований Правил дорожного движения, касающееся парковки автомобиля во дворе дома. Транспортное средство находились вблизи бордюрного камня, окрашенного краской желтого цвета у входа в подъезд, что препятствовало безопасному выходу пешеходам на проезжую часть.

Проводятся неотложные следственные действия, назначен ряд экспертиз, производство которых поручено управлению Госкомитета судебных экспертиз по Минску.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.

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