12.06.2018 16:07 Безопасность
В Березовском районе проводятся учения с территориальными войсками
Минск, 12 июня. C 12 по 15 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2017/2018 учебном году на территории Березовского района под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба ВС полковника Андрея Пасеко проходят командно-штабные учения по теме "Управление силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны города".
Как сообщает Министерство обороны, главными целями учений являются обучение должностных лиц Березовского районного исполнительного комитета эффективному управлению силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны населенного пункта, а также совершенствование навыков личного состава в выполнении должностных обязанностей.
В ходе учений личному составу территориальных войск Березовского района предстоит решить ряд учебно-боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений, несению службы на КПП, подготовке к обороне населенного пункта, а также ведению боевых действий за удержание опорного пункта.
В КШУ будут задействованы сформированные воинские части территориальных войск, подразделения территориальных органов внутренних дел.
Как сообщает Министерство обороны, главными целями учений являются обучение должностных лиц Березовского районного исполнительного комитета эффективному управлению силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны населенного пункта, а также совершенствование навыков личного состава в выполнении должностных обязанностей.
В ходе учений личному составу территориальных войск Березовского района предстоит решить ряд учебно-боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений, несению службы на КПП, подготовке к обороне населенного пункта, а также ведению боевых действий за удержание опорного пункта.
В КШУ будут задействованы сформированные воинские части территориальных войск, подразделения территориальных органов внутренних дел.