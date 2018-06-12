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Дата распечатки: 12.06.2018 17:17
 
12.06.2018 16:07 Безопасность

В Березовском районе проводятся учения с территориальными войсками

Минск, 12 июня. C 12 по 15 июня в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению в 2017/2018 учебном году на территории Березовского района под руководством начальника управления территориальной обороны — заместителя начальника Генерального штаба ВС полковника Андрея Пасеко проходят командно-штабные учения по теме "Управление силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны города".

Как сообщает Министерство обороны, главными целями учений являются обучение должностных лиц Березовского районного исполнительного комитета эффективному управлению силами территориальной обороны в ходе подготовки и обороны населенного пункта, а также совершенствование навыков личного состава в выполнении должностных обязанностей.

В ходе учений личному составу территориальных войск Березовского района предстоит решить ряд учебно-боевых задач по устройству минно-взрывных заграждений, несению службы на КПП, подготовке к обороне населенного пункта, а также ведению боевых действий за удержание опорного пункта.

В КШУ будут задействованы сформированные воинские части территориальных войск, подразделения территориальных органов внутренних дел.
БелаПАН.

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