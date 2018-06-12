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Дата распечатки: 12.06.2018 20:14
 
12.06.2018 19:24 Общество

В БГУ разработали рецептуру хлеба для беременных и кормящих женщин

Минск, 12 июня. В Белорусском государственном университете разработана рецептура хлеба для беременных и кормящих женщин, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники Научно-производственного центра пищевых технологий УП "Унитехпром БГУ" и предприятия "Белтехнохлеб" разработали уникальные витаминные и минеральные комплексы "Славяна" и "Лада" для производства хлебобулочной и экструзионной продукции.

"Особенность новых комплексов заключается в адресном обеспечении пищевых продуктов жизненно важными компонентами, необходимыми для беременных и кормящих женщин", — отмечают в БГУ.

Витаминный комплекс "Славяна" содержит витамины группы В (В1, В2, В9, В12), витамина РР и инулина, что обеспечивает правильное развитие центральной нервной системы плода и нормальный энергетический и метаболический обмены, полноценное деление клеток и передачу генетической информации от матери будущему ребенку и др.

Минеральный комплекс "Лада" содержит кальций и инулин. Первый укрепляет кости женщины, нагрузка на которые возрастает в течение всей беременности. Кроме того, элемент оказывает положительное воздействие на состояние нервной системы, регулирует нервно-мышечную передачу, тем самым предупреждает гипертонус мышц матки и судороги мышц нижних конечностей. Содержащийся в комплексе инулин повышает усвоение кальция и минерализацию костей.

Уже проведены биологические исследования специализированных хлебобулочных изделий для питания беременных и кормящих женщин, а также разработаны рецептуры хлебцов "Мамин выбор" с инулином, кальцием и бессолевых.

Планируется, что производство витаминизированной хлебобулочной продукции начнется в конце этого года.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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