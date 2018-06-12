Белорусская сторона поддержала деятельность ЮНИСЕФ по защите прав и интересов детей с ограниченными возможностями

Минск, 12 июня. Белорусская сторона поддерживает усилия Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по поиску новых партнеров как для повышения его финансовой устойчивости, так и для внедрения новых технологий в сфере защиты прав и интересов детей. Кроме того, Беларусь поддерживает деятельность ЮНИСЕФ по защите прав и интересов детей с ограниченными возможностями, заявила заместитель постоянного представителя страны при ООН Ирина Величко на ежегодной сессии исполнительного совета фонда в Нью-Йорке (11—14 июня).



Величко положительно оценила результаты деятельности ЮНИСЕФ в 2017 году, отметив увеличение общих ресурсов фонда на 27% в сравнении с 2016 годом, а также регулярных ресурсов на 8% до 1,5 млн долларов США, сообщила пресс-служба белорусского МИД.