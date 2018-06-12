Минэкономики прогнозирует прирост ВВП в 2019 году от 2,8 до 4,1%

Минск, 12 июня. Проект прогноза социально-экономического развития на 2019 год должен быть готов к сентябрю, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании президиума Совета министров, где обсуждались концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год и на период до 2021 года, а также направления бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2019 год и среднесрочной финансовой программы на 2019—2021 годы.

"Уже в сентябре мы должны получить одобрение главы государства по всему пакету документов", — приводит слова Кобякова пресс-служба правительства.



Премьер-министр пояснил, что Минэкономики предлагает, как и в предыдущие годы, использовать при подготовке проекта прогноза сценарный подход. Разработаны два сценария развития экономики в 2019 году: базовый и целевой. Эти сценарии рассчитаны исходя из различных вариантов внешних условий. "Базовый сценарий предлагается использовать для формирования бюджета. Такой подход полностью себя оправдал в последние два года. Темп роста экономики оценивается по базовому сценарию в 102,8%. При целевом сценарии развития рост экономики оценивается в 104,1%. Это, по расчетам Минэкономики, обеспечивает параметры, предусмотренные пятилетней программой", — сказал Кобяков.



Он напомнил, что по поручению Александра Лукашенко к 2025 году необходимо достичь уровня ВВП в размере 100 млрд долларов США. "Исходя из представленных материалов эту задачу предлагается решать при неизменном реальном эффективном обменном курсе белорусского рубля, высоком уровне государственных валютных обязательств и отрицательном внешнеторговом сальдо. При таких подходах по укрупненным оценкам для поддержания нужной траектории экономического роста потребуется использование золотовалютных резервов страны, а это недопустимо. Мы определились, что уровень золотовалютных резервов должен составлять не менее двух месяцев импорта, а это примерно 7 млрд долларов. Это решение должно быть заложено в основу всего пакета прогнозных документов", — заявил премьер-министр.



Он также подчеркнул, что главные требования к бюджету на 2019 год — сбалансированность, обслуживание обязательств по государственному долгу и обеспечение всех социальных расходов. "При этом мы не должны повышать налоговую нагрузку на реальный сектор. Перед правительством стоит задача комплексной переработки налогового законодательства. Напомню, что проект по корректировке Налогового кодекса должен вноситься главе государства одновременно с пакетом прогнозных документов", — отметил Кобяков.



Минфин предлагает формировать проект бюджета 2019 года в соответствии с действующим порядком с профицитом. "Складывается впечатление, что страна из года в год располагает свободными ресурсами. На деле мы испытываем их недостаток. Я давал поручение Минфину проработать вопросы формирования реального размера профицита, как это принято в международной практике. Пока на основании предложенных документов не вижу, что эта тема урегулирована. Прошу также доложить о том, как предлагается реализовать задачу по формированию бюджета с нуля, а не от достигнутого. Как эта работа будет развернута при формировании местных бюджетов", — заявил Кобяков.



Премьер-министр обратил особое внимание, что все рассматриваемые концептуальные подходы должны быть сбалансированы и согласованы между собой.



По словам главы правительства, к концу года госорганы должны обеспечить выход на установленные параметры социально-экономического развития. Согласно оценке Минэкономики ожидается выполнение всех ключевых показателей эффективности работы правительства и Национального банка, установленных на январь—июнь 2018 года. В то же время "по ряду отраслей наблюдается относительное замедление". В частности, темп роста промышленного производства по полугодию оценивается на уровне 107,8% к уровню аналогичного периода 2017 года, розничного товарооборота — 108,8%, оптового — 106,8%.



В 2018 году власти ожидают прирост ВВП на уровне 3,5%. В январе—апреле этот показатель составил 4,8%, по итогам 2017 года — 2,4% (54,5 млрд долларов — 105,2 млрд рублей при среднегодовом курсе 1,93 рубля за доллар).