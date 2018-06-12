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Дата распечатки: 12.06.2018 21:59
 
12.06.2018 19:33 Экономика

Правительство создало группу для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути в транспортно-логистическую зону "Великого камня"

Минск, 12 июня. Распоряжением премьер-министра от 11 июня создана рабочая группа для выработки оперативных решений по вопросам строительства железнодорожного пути необщего пользования в транспортно-логистическую зону Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Группе под руководством министра транспорта и коммуникаций Анатолия Сивака необходимо до 1 июля подготовить и внести в Совет министров предложения о строительстве пути, в том числе о сроках строительства и источниках его финансирования, сообщила пресс-служба правительства.

При необходимости группа может привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома, других организаций.
БелаПАН.

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Вторник, 12 Июнь 2018, 21:59
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