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Дата распечатки: 12.06.2018 21:59
 
12.06.2018 19:51 Экономика

Министр экономики: Рост ВВП в 2019 году планируется выше мирового

Минск, 12 июня. Рост белорусского ВВП в 2019 году планируется выше мирового (4,1 против 3,9%). Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства экономики, заявил глава ведомства Владимир Зиновский 12 июня на заседании президиума правительства, представляя концепцию прогноза социально-экономического развития на 2019 год и период до 2021 года.

"Прирост ВВП в следующем году, как ожидается, будет обеспечен на 1,7 процентного пункта за счет внешнего спроса и на 2,4 процентного пункта — за счет внутреннего. Это одна из особенностей прогноза-2019. Более высокий вклад внутреннего спроса обусловлен пиковым освоением средств на строительстве БелАЭС", — пояснил Зиновский.

Министр экономики подчеркнул, что одна из главных задач на следующий год — увеличение численности занятых в экономике. Важнейшими факторами, призванными решить ее, являются системная работа по содействию занятости и создание новых предприятий, чему в свою очередь должны способствовать принимаемые меры по совершенствованию инвестиционного и делового климата, добавил он.

Другим приоритетом Зиновский назвал рост доходов населения. "В 2019 году прогнозируется рост реальных располагаемых денежных доходов на уровне 103,4%. Расчет сделан с учетом роста зарплаты в 2019 году, исключительно в меру роста производительности труда", — сказал министр.

По данным Белстата, за январь—апрель 2018 года прирост ВВП составил 4,8% при годовом официальном прогнозе — 3,5%. В 2017 году белорусская экономика выросла на 2,4% при прогнозе 1,5%. Базовый прогноз на 2019 год — 2,8%, целевой — 4,1%.
Алексей Александров, БелаПАН.

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