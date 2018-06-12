Двух минчан будут судить за раскладку психотропов, в том числе возле "Борисов-Арены"

Минск, 12 июня. Завершено расследование уголовного дела о распространении группой лиц наркотических средств и психотропных веществ.



Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, в декабре 2017 года вблизи "Борисов-Арены" в процессе закладки тайников сотрудники милиции задержали 27-летнего и 30-летнего неработающих жителей Минска. При проведении осмотра участков местности правоохранителями было установлено местонахождение нескольких десятков приготовленных для сбыта закладок (каждая с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP массой 0,29 г).



По данным следствия, обвиняемые стали работать закладчиками на одного из пользователей интернета в марте 2017 года. За каждую закладку, а их в месяц было несколько сотен, получали доход на банковскую платежную карту, которая находилась у старшего, но пин-код знал только младший. Поэтому деньги снимали с карты вместе, чтобы не обманывать друг друга.



Когда фигуранты зарекомендовали себя активными "работниками", им стали поручать забирать закладки с крупным весом наркотических средств и психотропных веществ. Дома в Минске, скрывая от родственников, они фасовали мелкие партии. Устраивали тайники в различных регионах, на которые указывал оператор.



Так, одну из партий альфа-PVP массой 250 г фигуранты привезли на поезде из России, разделили на мелкие партии до 1 г и в течение месяца разложили в различных районах Минска. Последняя крупная закладка психотропов, которую обвиняемые забрали по указанию оператора в лесном массиве в Минском районе, была весом 500 г.



Кроме того, в ходе проведенных осмотров, обысков в квартире одного из фигурантов изъяты также свертки, в которых находилось психотропное вещество альфа-PVP общей массой 200 г, полимерная банка с порошкообразным веществом массой 5,55 г, содержащим в своем составе кокаин и альфа-PVP.



В ходе расследования собраны доказательства противоправных действий обвиняемых по незаконному с целью сбыта приобретению, перевозке, хранению особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере, группой лиц (ч. 3 ст. 328 УК).



С момента задержания к обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.