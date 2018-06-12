Прокуратура Минской области намерена комплексно проверить соблюдение законодательства о предупреждении хулиганства в общественных местах

Минск, 12 июня. Прокуратура Минской области готовит комплексную проверку исполнения субъектами профилактической деятельности требований законодательства, направленного на предупреждение хулиганских действий в общественных местах. Об этом БелаПАН сообщил старший помощник областного прокурора Владимир Непокупный.



По его информации, в последние годы в Минской области сохраняется устойчивая динамика роста уголовно наказуемых хулиганств, совершаемых в общественных местах. В этом году по сравнению с прошлым число таких преступлений увеличилось на 27% (с 296 до 376).



Наиболее неблагоприятная обстановка наблюдается в Минском, Борисовском и Солигорском районах.



В городах и поселках городского типа совершено 68% хулиганств, в сельской местности — 32%. Более 80% данных преступлений совершается в темное время суток. В 62% случаев умысел преступников был направлен на причинение имущественного ущерба и в 38% — на совершение действий, сопряженных с насилием. Каждое второе уголовно-наказуемое хулиганство совершено лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.



Как отмечают в прокуратуре, результаты анализа "свидетельствуют о необходимости активизации работы милиции по охране общественного порядка на постоянной основе, а не только во время культурно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий".



"На сегодняшний день, несмотря на рост уголовно наказуемых хулиганств, число выявленных и пресеченных милицией административных правонарушений общественного порядка и нравственности продолжает снижаться", — констатировал Владимир Непокупный.



По его словам, зачастую в условиях недостаточного уличного освещения объектом хулиганских действий являются автомобили, оставленные их владельцами на неохраняемых стоянках либо в местах, не предназначенных для стоянок транспортных средств. Нередки случаи, когда ночью преступник проходится вдоль обочины дороги с припаркованными машинами и с использованием заостренного предмета повреждает лакокрасочное покрытие сразу нескольких авто.



Как отмечают в прокуратуре, эффективными мерами по предупреждению хулиганства являются ликвидация так называемых притонов и мест для распития спиртных напитков, противодействие незаконным изготовлению и сбыту спиртных напитков, направление хронических алкоголиков в ЛТП, а также усиление профилактической работы с несовершеннолетними и молодежью, которые в силу тех или иных причин остаются не занятыми общественно полезной деятельностью.