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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/12/media_kontrol/
Дата распечатки: 12.06.2018 18:40
 
12.06.2018 17:03 Фото

В КГК, Генпрокуратуру и Миноблисполком передано обращение, касающееся ресторана в Куропатах

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Защитники Куропат требуют от Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и Минского облисполкома аннулировать все решения, связанные с разрешением на строительство в урочище развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", и признать их незаконными.

Соответствующее обращение было передано 12 июня в эти госорганы сопредседателем оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павлом Северинцем и ответственным секретарем Консервативно-христианской партии — БНФ Алесем Чехольским.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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