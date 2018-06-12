В КГК, Генпрокуратуру и Миноблисполком передано обращение, касающееся ресторана в Куропатах

Защитники Куропат требуют от Комитета государственного контроля, Генеральной прокуратуры и Минского облисполкома аннулировать все решения, связанные с разрешением на строительство в урочище развлекательного комплекса с рестораном "Поедем поедим", и признать их незаконными.







Соответствующее обращение было передано 12 июня в эти госорганы сопредседателем оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павлом Северинцем и ответственным секретарем Консервативно-христианской партии — БНФ Алесем Чехольским.