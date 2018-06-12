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Дата распечатки: 12.06.2018 12:43
 
12.06.2018 10:34 Фото

Верховный суд рассматривает апелляцию по делу авторов Регнума

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12 июня Верховный суд рассматривает апелляционную жалобу по делу белорусских авторов российского информагентства Регнум.

2 февраля 2018 года Минский городской суд приговорил Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Они были признаны виновными в разжигании национальной вражды.
Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Вторник, 12 Июнь 2018, 12:43
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