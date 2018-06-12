Верховный суд рассматривает апелляцию по делу авторов Регнума

12 июня Верховный суд рассматривает апелляционную жалобу по делу белорусских авторов российского информагентства Регнум.



2 февраля 2018 года Минский городской суд приговорил Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Они были признаны виновными в разжигании национальной вражды.