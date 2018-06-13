В мае цены в промышленности выросли на 0,5%, в строительстве — на 0,7%

Минск, 12 июня. Цены производителей промышленной продукции в мае 2018 года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, с декабрем 2017 года — на 2,7%, сообщил Национальный статистический комитет.



На инвестиционные товары цены повысились на 0,4 и 2,4% соответственно, на промежуточные товары — на 0,6 и 2,8%, потребительские — на 0,1 и 1,7%.



Цены производителей сельскохозяйственной продукции в мае по сравнению с апрелем снизились на 1,8%, с декабрем 2017 года — выросли на 2,9%, в том числе в растениеводстве — снизились на 5,5% и выросли на 6,4% соответственно, животноводстве — снизились на 0,6% к апрелю и выросли на 1,9% к декабрю.

В мае 2018 года цены в строительной отрасли по сравнению с апрелем выросли на 0,7%, с декабрем 2017 года — на 2,7%. На строительно-монтажные работы цены выросли на 1,5 и 4% соответственно, на машины и оборудование — выросли на 0,3% и снизились на 2,1%. Прочие работы и затраты подешевели на 1,6% и подорожали на 5,8% соответственно.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2018 года по сравнению с апрелем снизились на 0,5%, с декабрем 2017 года — выросли на 4,2%, на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — выросли на 0,5% к апрелю и на 2,8% к декабрю.



Как сообщалось ранее, потребительские цены в мае 2018 года снизились по сравнению с мартом на 0,3%, с декабрем 2017-го — выросли на 2,5%, с маем 2017-го — на 4,4%.



