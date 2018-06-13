Следственный комитет проводит расследование по факту аварийной посадки самолета в Гродненском районе

Минск, 13 июня. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета, а также комиссия департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций проводит расследование по факту аварийной посадки самолета в Гродненском районе, сообщило региональное управление МЧС утром 13 июня.



Накануне в 13.39 поступила информация об аварийной посадке одномоторного многоцелевого летательного аппарата Zlin 42M в поле возле деревни Коробчицы Гродненского района. В результате происшествия пострадали находившиеся на борту пилот и пассажир, который был деблокирован работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Пилот выбрался самолета самостоятельно. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Самолет получил значительные механические повреждения.



Транспортное средство дислоцировалось на аэродроме Каролино и принадлежит авиатору-любителю. По предварительным данным, самолет совершал пробный полет в районе областного аэроклуба.