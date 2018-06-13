Сумский горсовет выделил около 38 тыс. долларов семьям детей, пострадавших в ДТП в Брестской области

Минск, 13 июня. Мэр украинского города Сумы Александр Лысенко 12 июня подписал распоряжение о выделении 1 млн гривен (38,3 тыс. долларов США) семьям детей, пострадавших в ДТП под Каменцем (Брестская область).



Решение об оказании материальной помощи принял горсовет 23 мая. Деньги в течение июня получат семь семей: в одной ребенок погиб, в шести — дети получили травмы различной степени тяжести. Выплаты составят от 45 тыс. до 270 тыс. гривен (от 1.725 до 10.350 долларов), сообщила пресс-служба горсовета.



Еще 20 тыс. гривен (767 долларов) выделено областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для компенсации затрат на транспортировку погибшего ребенка в Сумы.



Авария произошла 13 мая около 7.00 на 54-м километре автодороги Р98 Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь. 42-летний водитель микроавтобуса "Рено-Мастер", который вез домой украинских подростков — участников спортивных соревнований в Польше, столкнулся с погрузчиком "Амкодор". На месте аварии погиб 12-летний мальчик, который находился на переднем пассажирском сиденье "Рено". Шестеро детей (четверо — 2004 года рождения, двое — 2003-го) были доставлены с травмами в Каменецкую центральную районную больницу.



13 мая один мальчик, находившийся в крайне тяжелом состоянии, был прооперирован в Каменце. Для этого из Бреста прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов, из Минска — детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. После стабилизации состояния школьника перевели в Брестскую областную больницу. Остальных пятерых пострадавших перевезли в Брест чуть ранее. У всех диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи.



Все дети и водитель "Рено" — граждане Украины. 42-летний водитель микроавтобуса, житель города Сумы, задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Следствием установлено, что попавший в аварию "Рено" был в числе четырех транспортных средств, которые везли домой в Украину подростков, участвовавших в спортивных соревнованиях в Польше. Три других микроавтобуса обогнали тот же погрузчик "Амкодор" ранее без происшествий.



К 1 июня из Брестской областной больницы были выписаны все шесть пострадавших украинских школьников. 31 мая трое остававшихся в больнице детей были доставлены в Сумы медицинским самолетом Ан-26 Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Они продолжили лечение по месту жительства.