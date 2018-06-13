В отношении двух директоров сельхозпредприятий в Речицком районе возбуждены уголовные дела за злоупотребление служебными полномочиями

Гомель, 13 июня. По результатам проверки исполнения законодательства об административных правонарушениях прокуратура Речицкого района возбудила уголовные дела в отношении двух руководителей сельскохозяйственных предприятий. Обоим инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями по ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса.



По сообщению Генеральной прокуратуры, опубликованному 13 июня, в 2017 году директора превысили скорость более чем на 12 км/ч при управлении служебным автомобилем. Нарушения были зафиксированы в автоматическом режиме, информация об этом поступила на предприятия.



Желая избежать ответственности за нарушение ПДД, руководители предоставили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы их водители были в тот момент за рулем автомобиля. В результате таких противоправных действий невиновные лица были подвергнуты административным взысканиям.



Прокурор направил уголовные дела для организации расследования в Речицкий районный отдел Следственного комитета и внес в местный райисполком представление об устранении причин и условий, способствовавших нарушениям, потребовав привлечь руководителей сельскохозяйственных предприятий к дисциплинарной ответственности.