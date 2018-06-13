Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/13/960579/
Дата распечатки: 13.06.2018 11:38
 
13.06.2018 09:59 Общество, Безопасность

Накануне "Славянского базара" в витебском Летнем амфитеатре МЧС проведет учебный пожар

Минск, 13 июня. В преддверии XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работники МЧС с 21 мая проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города, сообщила пресс-служба министерства.

До 29 июня планируется провести 23 занятия и масштабные тактико-специальные учения в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, туристско-гостиничном комплексе "Лучёса" и Летнем амфитеатре.

В этом году для гостей и участников международного форума подготовлено 16 объектов проживания и 36 объектов питания, будут работать 19 фестивальных площадок, отмечается в релизе. Для обеспечения безопасности в Летнем амфитеатре будут осуществлять дежурство пять единиц пожарной аварийно-спасательной техники — автоцистерна, автомобиль быстрого реагирования, химической и радиационной защиты, медицинской службы, а также мобильный пункт управления и семь пеших постов работников МЧС, укомплектованных первичными средствами пожаротушения.

14 июня масштабные тактико-специальные учения пройдут на базе главной сценической площадки фестиваля — в Летнем амфитеатре. Учения будут направлены на отработку оперативности эвакуации людей из зрительного зала, поиска пострадавших в сценическом комплексе и в арт-блоке. Работники МЧС организуют проведение спасательных работ при помощи высотной техники и навесной переправы с использованием альпинистского снаряжения. В целях отработки навыков по локализации ситуаций с розливом легковоспламеняющейся жидкости и горением электропроводов в кабельном тоннеле амфитеатра в местах условного возгорания будет проведена пенная атака.

Фестиваль пройдет с 12 по 16 июля.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 13 Июнь 2018, 11:38
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск