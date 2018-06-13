Накануне "Славянского базара" в витебском Летнем амфитеатре МЧС проведет учебный пожар

Минск, 13 июня. В преддверии XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" работники МЧС с 21 мая проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города, сообщила пресс-служба министерства.



До 29 июня планируется провести 23 занятия и масштабные тактико-специальные учения в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, туристско-гостиничном комплексе "Лучёса" и Летнем амфитеатре.



В этом году для гостей и участников международного форума подготовлено 16 объектов проживания и 36 объектов питания, будут работать 19 фестивальных площадок, отмечается в релизе. Для обеспечения безопасности в Летнем амфитеатре будут осуществлять дежурство пять единиц пожарной аварийно-спасательной техники — автоцистерна, автомобиль быстрого реагирования, химической и радиационной защиты, медицинской службы, а также мобильный пункт управления и семь пеших постов работников МЧС, укомплектованных первичными средствами пожаротушения.



14 июня масштабные тактико-специальные учения пройдут на базе главной сценической площадки фестиваля — в Летнем амфитеатре. Учения будут направлены на отработку оперативности эвакуации людей из зрительного зала, поиска пострадавших в сценическом комплексе и в арт-блоке. Работники МЧС организуют проведение спасательных работ при помощи высотной техники и навесной переправы с использованием альпинистского снаряжения. В целях отработки навыков по локализации ситуаций с розливом легковоспламеняющейся жидкости и горением электропроводов в кабельном тоннеле амфитеатра в местах условного возгорания будет проведена пенная атака.



Фестиваль пройдет с 12 по 16 июля.