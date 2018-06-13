Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/06/13/960582/
Дата распечатки: 13.06.2018 11:38
 
13.06.2018 10:06 Общество

В Ветковском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора хозяйства, дававшего указания заниматься приписками

Гомель, 13 июня. Прокуратура Ветковского района по результатам проверки возбудила дело согласно ч. 2 ст. 424 Уголовного кодекса в отношении бывшего директора одного из сельскохозяйственных предприятий за злоупотребление служебными полномочиями.

Бывшего руководителя подозревают в том, что с июня 2017 года по январь 2018-го он давал устные указания подчиненным работникам составлять заведомо фиктивные бухгалтерские отчеты. Как отмечается в сообщении Генеральной прокуратуры, директор хотел избежать материальной и дисциплинарной ответственности за невыполнение прогнозных показателей по выращиванию крупного рогатого скота. В отчетах указывались ложные сведения о сохранности поголовья коров, хотя в организации произошел падеж 300 животных.

Противоправные действия бывшего руководителя повлекли искажение государственной отчетности и необоснованное начисление заработной платы работникам предприятия.

Прокурор направил уголовное дело для организации расследования в Ветковский районный отдел Следственного комитета.
Алена Германович, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты

Проекты
Среда, 13 Июнь 2018, 11:38
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск