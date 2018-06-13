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Дата распечатки: 13.06.2018 11:38
 
13.06.2018 10:49 Безопасность

В Западном оперативном командовании проводят двустороннюю командно-штабную военную игру

Минск, 13 июня. С 12 по 20 июня под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Виктора Хренина проходит двусторонняя командно-штабная военная игра с 6-й и 11-й отдельными гвардейскими механизированными бригадами.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе игры для решения задач обучения войск и штабов предусмотрена отработка вопросов охраны и обороны важных государственных и военных объектов, ведения разведки и огневого поражения противника, управления механизированными воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий.

Для практического выполнения учебно-боевых задач подразделения выведены на Гожский полигон.
БелаПАН.

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Среда, 13 Июнь 2018, 11:38
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