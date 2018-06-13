В Западном оперативном командовании проводят двустороннюю командно-штабную военную игру

Минск, 13 июня. С 12 по 20 июня под руководством командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси генерал-майора Виктора Хренина проходит двусторонняя командно-штабная военная игра с 6-й и 11-й отдельными гвардейскими механизированными бригадами.



Как сообщает Министерство обороны, в ходе игры для решения задач обучения войск и штабов предусмотрена отработка вопросов охраны и обороны важных государственных и военных объектов, ведения разведки и огневого поражения противника, управления механизированными воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий.



Для практического выполнения учебно-боевых задач подразделения выведены на Гожский полигон.