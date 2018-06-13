В системе здравоохранения выявлено преступление, связанное с производством опасных для жизни и здоровья медицинских изделий

Минск, 13 июня. Оперативные сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома выявили очередное преступление в государственном секторе системы здравоохранения, сообщает столичная милиции.



Ранее была информация о возбуждении дела по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями) в отношении руководителя крупнейшего государственного фармацевтического завода столицы. Сотрудниками УБЭП установлены также обстоятельства противоправной деятельности данного руководителя на предыдущем месте работы.



Являясь директором другого государственного фармзавода, фигурант "организовал закупку товаров у зарубежной компании для дальнейшего изготовления медицинских изделий для крови и ее компонентов". При этом именно директор не посчитал необходимым выполнить обязательные при закупке процедуры, предусмотренные действующим законодательством. Фактически им было организовано производство без наличия необходимой документации и соответствующего оборудования, что привело к выпуску медицинских изделий, непригодных для реализации и использования.



Как отмечают в ГУВД, медицинские изделия производились в нестерильных помещениях. не соответствовали и не могли соответствовать показателю стерильности и иным требованиям в связи с отсутствием на заводе необходимого оборудования.



"Использование данных медицинских изделий в настоящее время недопустимо, так как это прямой риск для жизни и здоровья граждан. Вместе с тем значительные бюджетные денежные средства были фактически выброшены на ветер. Предприятию нанесен ущерб на сумму более 270.000 рублей", — говорится в сообщении ГУВД.



В отношении бывшего директора фармзавода возбуждено дело по статье 428 УК (служебная халатность).



В настоящее время ведется следствие, выясняются обстоятельства противоправной деятельности должностного лица. Если в ходе расследования будет установлена коррупционная связь директора государственного предприятия с фирмой-поставщиком, его действия могут быть квалифицированы по более тяжкой статье УК.