Фигуранты дела о кардинге похитили более 400 тысяч долларов

Минск, 13 июня. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о хищении денег с банковских карт иностранных граждан в особо крупном размере.



Об этом деле утром 13 июня сообщило Министерство внутренних дел.



Как рассказал БелаПАН начальник отдела информации и общественных связей СК Сергей Кабакович, следователями была получена информация о причастности трех минчан к противоправным действиям, заключавшимся в неправомерном завладении реквизитами чужих банковских платежных карт и их использовании в корыстных целях. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий ГУВД Мингорисполкома и УВД Могилевского облисполкома, фигуранты были задержаны.



Установлено, что 39-летний минчанин организовал группу, в состав которой вошли 40-летний и 35-летний жители столицы и "иные неустановленные лица". С марта 2009 года по декабрь 2016-го участники группы с использованием компьютерной техники, реквизитов чужих банковских платежных карточек и интернет-ресурсов совершили хищение денег с карт-счетов на сумму, превышающую 400 тыс. долларов.



По данным следствия, в интернет-магазины, зарегистрированные преимущественно на территории стран Западной Европы и США, предоставлялись реквизиты чужих банковских карт в качестве средства платежа за товар либо услугу. Товары направлялись в адрес подставных лиц, которые, будучи введенными в заблуждение участниками организованной группы, осуществляли его реализацию. Вырученные деньги направлялись на счета в банках и платежных системах, подконтрольные обвиняемым. Затем обналичивались в Беларуси и распределялись между участниками организованной группы.



В СК отмечают, что подобная противоправная деятельность не была единственным занятием и источником дохода обвиняемых. Так, 39-летний и 40-летний мужчины до момента задержания занимали руководящие должности в организации, осуществляющей деятельность в сфере информационных технологий.



В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых: семь квартир и три автомобиля общей стоимостью 990 тыс. рублей, денежные средства в размере более 58 тыс. рублей.



Действия участников организованной группы квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



Материалы в отношении неустановленных участников организованной группы выделены в отдельное производство.



Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.