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Дата распечатки: 13.06.2018 14:55
 
13.06.2018 13:25 Общество

Лукашенко: За последнее время в белорусско-узбекских отношениях сделано гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет

Минск, 13 июня. В развитии отношений Беларуси и Узбекистана отмечается высокая динамика, заявил Александр Лукашенко 13 июня на встрече с председателем сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым.

По его словам, за последнее время в белорусско-узбекских отношениях сделано гораздо больше, чем за 20 предыдущих лет. "Моей заслуги здесь минимум, — цитирует Лукашенко пресс-служба главы государства. — Заслуга вашего президента. Умный, я скажу, талантливый человек, который, будучи премьер-министром, увидел весь мир, спокойно оценил ситуацию не только на оси Минск — Ташкент, но и по всем направлениям, и совершил приличный рывок. Я ему об этом сказал на саммите ШОС. То, что вы сделали в международных отношениях за последнее время, опустив их на базу экономики, мне кажется, ни одному из государств в мире, тем более постсоветского пространства, не удалось сделать. Вы просто молодцы за эти годы. Вы открылись миру и во время этого открытия получили максимум от этого, что могли получить".

Лукашенко подчеркнул, что главные достижения Узбекистана в экономике. "Дипломатия, политика — это хорошо. Поговорить можно всегда. А вот осязать, пощупать результат — это важнее. И вы это сделали. Это величайшая заслуга руководства вашей страны. И свидетельством этого прорыва Узбекистана на международной арене, в международных отношениях служат наши отношения между Беларусью и Узбекистаном", — отметил он.

Глава государства дал позитивную оценку развитию двусторонних отношений и реализации намеченного. Лидеры стран ранее договорились, что, прежде чем состоится их встреча в рамках официального визита, стороны должны создать определенный задел в сотрудничестве. "Чтобы мы могли узбекскому и белорусскому народам положить что-то на стол", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что своих проблем хватает в любом государстве, однако выразил уверенность, что острые проблемы Узбекистан сможет преодолеть в течение пятилетия, учитывая наличие людских ресурсов, природно-климатические условия, высокие темпы модернизации экономики и общества.

"Но вы должны помнить, что мы не просто сторонние наблюдатели этих процессов, не просто болельщики. Мы, конечно, радуемся вашим успехам. Мы активные сторонники и, если хотите, двигатели того прогресса, который вы осуществляете в Узбекистане. Вы на нас можете рассчитывать", — заверил белорусский лидер.

В свою очередь Нигматилла Юлдашев подчеркнул, что в Узбекистане с большим уважением относятся к президенту Беларуси и радуются успехам страны, ее растущему международному авторитету. "Мы знаем и высоко ценим, что вы всегда придавали и придаете большое значение развитию сотрудничества между нашими странами и народами. Также в памяти нашего народа навечно останется то, что вы в скорбные для узбекистанцев дни специально посетили Узбекистан, чтобы почтить память нашего первого президента Ислама Каримова", — сказал он.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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Среда, 13 Июнь 2018, 14:55
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